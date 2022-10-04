Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-488, 125 мм, P40, 5 шт

Круги шлифовальные на липкой основе ПРАКТИКА 8 отверстий, 125 мм P 40, самоклеящиеся с отверстиями для пылеудаления. ГОСТ 8692-88, ГОСТ Р 52588-2006. Серия "Профи" круги шлифовальные самоклеящиеся предназначены для проведения шлифовальных работ с помощью орбитальной шлифовальной машины. Используются для обработки деревянных и металлических плоских поверхностей, снятия с них краски, лака, ржавчины, заусенцев. Изготовлены из высококачественного абразивного материала. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт