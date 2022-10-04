Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-488, 125 мм, P40, 5 шт
Арт. О00000024323
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
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Вес, кг
|0.06
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Диаметр, мм
|125
- Круги шлифовальные на липкой основе ПРАКТИКА 8 отверстий, 125 мм P 40, самоклеящиеся с отверстиями для пылеудаления. ГОСТ 8692-88, ГОСТ Р 52588-2006. Серия "Профи" круги шлифовальные самоклеящиеся предназначены для проведения шлифовальных работ с помощью орбитальной шлифовальной машины. Используются для обработки деревянных и металлических плоских поверхностей, снятия с них краски, лака, ржавчины, заусенцев. Изготовлены из высококачественного абразивного материала. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт