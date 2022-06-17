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Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
5.0
2
1 060 ₽
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
    Арт. 9002165
    5.0
    2
    Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
    Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
    Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)

      Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9002165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск (круг) DIAM Granite 180x1.6x7.0x25,4 гранит 000241 - предназначается для работы с гранитной или керамической плиткой.  Это универсальный круг диаметром 180 мм, он не относится к профтипу. Может быть использован с переносными плиткорезами, стационарными станками с диаметром под посадочное отверстие круга. Круг модели Granite имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, это сплошная режущая кромка. Она позволяет добиваться очень точной резки и идеального края, который практически не надо обрабатывать. Используется только с охлаждающей жидкостью, потому что в процессе работы при перегреве может деформироваться, если не будет остужаться