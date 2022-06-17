Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)

Алмазный диск (круг) DIAM Granite 180x1.6x7.0x25,4 гранит 000241 - предназначается для работы с гранитной или керамической плиткой. Это универсальный круг диаметром 180 мм, он не относится к профтипу. Может быть использован с переносными плиткорезами, стационарными станками с диаметром под посадочное отверстие круга. Круг модели Granite имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, это сплошная режущая кромка. Она позволяет добиваться очень точной резки и идеального края, который практически не надо обрабатывать. Используется только с охлаждающей жидкостью, потому что в процессе работы при перегреве может деформироваться, если не будет остужаться