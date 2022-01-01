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Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793
1 415 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793
    Арт. О00000024178
    Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793
    Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793
      Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793
      Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793

      Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793

      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024178

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамогранит
      Все характеристики
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Эксперт-керамогранит" 180 х 25,4/22 мм, коробка (1 шт.), 034-793. Специализированный тонкий диск для разрезания керамогранита, керамической плитки, различных изделий из керамики. Тонкостенная форма обеспечивает аккуратную кромку: без сколов и трещин. При работе рекомендуется использовать водяное охлаждение