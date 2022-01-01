Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-793

Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Эксперт-керамогранит" 180 х 25,4/22 мм, коробка (1 шт.), 034-793. Специализированный тонкий диск для разрезания керамогранита, керамической плитки, различных изделий из керамики. Тонкостенная форма обеспечивает аккуратную кромку: без сколов и трещин. При работе рекомендуется использовать водяное охлаждение