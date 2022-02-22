Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)
Арт. 9002408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|кирпич, железобетон, плитка
- Алмазный диск серии Турбо Leader 000117 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза железобетона, тротуарной плитки, кирпича. Оснастка также может использоваться при работе с огнеупорными строительными материалами повышенной твердости. Подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения.
Преимущества
- Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
- Высота алмазного слоя 7.5 мм