Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)

Преимущества

Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность

Высота алмазного слоя 7.5 мм

Алмазный диск серии Турбо Leader 000117 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза железобетона, тротуарной плитки, кирпича. Оснастка также может использоваться при работе с огнеупорными строительными материалами повышенной твердости. Подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения.