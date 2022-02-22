Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)
    Арт. 9002408
    5.0
    2
    Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)

      Отрезной круг по бетону Diam 000117 Turbo Leader (180x2,2x7,5x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002408
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		кирпич, железобетон, плитка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск серии Турбо Leader 000117 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза железобетона, тротуарной плитки, кирпича. Оснастка также может использоваться при работе с огнеупорными строительными материалами повышенной твердости. Подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения.

        Преимущества

        • Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
        • Высота алмазного слоя 7.5 мм