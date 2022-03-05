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Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
5.0
3
1 615 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная прямая фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Арт. Х151948
    5.0
    3
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
    Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
      Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью

      Кромочная прямая фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью

      1 615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151948
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кромочная прямая фреза АТАКА 302190L-2 со скошенной поверхностью предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точностью обрабатываемой поверхности
        • Устанавливается во фрезерную машину под углом 900 к опорному столу, за счет чего получается кромка
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Длина фрезы - 105 мм
        • Диаметр подшипника - 19 мм
        • Длина реза - 50,8 мм