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Кромочная фреза Атака 301095
5.0
2
579 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная прямая фреза Атака 301095
    Арт. Х151944
    5.0
    2
    Кромочная фреза Атака 301095
    Кромочная фреза Атака 301095
    Кромочная фреза Атака 301095
      Кромочная фреза Атака 301095
      Кромочная фреза Атака 301095
      Кромочная фреза Атака 301095

      Кромочная прямая фреза Атака 301095

      579 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151944
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      579 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кромочная прямая фреза АТАКА предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точностью обрабатываемой поверхности
        • Устанавливается во фрезерную машину под углом 900 к опорному столу, за счет чего получается кромка
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Длина фрезы - 57 мм
        • Диаметр подшипника - 9,5 мм
        • Длина реза - 13 мм