Кромочная фреза Атака 301095

Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Точностью обрабатываемой поверхности

Устанавливается во фрезерную машину под углом 90 0 к опорному столу, за счет чего получается кромка

к опорному столу, за счет чего получается кромка Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Длина фрезы - 57 мм

Диаметр подшипника - 9,5 мм

Длина реза - 13 мм

Кромочная прямая фреза АТАКА предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.