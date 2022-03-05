Кромочная фреза Атака 301095

Кромочная прямая фреза Атака 301095
Арт. Х151944
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Кромочная прямая фреза АТАКА предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
- Отличается повышенным ресурсом
- Высокая скорость обработки
- Точностью обрабатываемой поверхности
- Устанавливается во фрезерную машину под углом 900 к опорному столу, за счет чего получается кромка
- Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
- Длина фрезы - 57 мм
- Диаметр подшипника - 9,5 мм
- Длина реза - 13 мм