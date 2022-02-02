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Фреза Атака 301160
5.0
2
669 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная прямая фреза Атака 301160
    Арт. Х151990
    5.0
    2
    Фреза Атака 301160
    Фреза Атака 301160
      Фреза Атака 301160
      Фреза Атака 301160

      Кромочная прямая фреза Атака 301160

      669 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151990
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      669 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кромочная прямая фреза АТАКА 301160 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точностью обрабатываемой поверхности
        • Устанавливается во фрезерную машину под углом 90 градусов к опорному столу, за счет чего получается кромка
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Длина фрезы - 70 мм
        • Диаметр подшипника - 15,7 мм
        • Длина реза - 25 мм