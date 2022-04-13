Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950

Преимущества

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Точность обрабатываемой поверхности

Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Диаметр подшипника - 12,7 мм

Глубина реза - 9,5 мм

Фальцевая фреза АТАКА 151318 предназначена для получения прямоугольной выборки с фальцем, выборки четверти, получения паза по кромке деревянных заготовок. Данный тип фрезы используется также для сплачивания заготовок в четверть, выполнения паза для установки филенок дверей, фрезерования фальцев для картинных рам. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.