Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
4.5
2
1 074 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
    Арт. Х1519299
    4.5
    2
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
      Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
      Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950

      Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950

      1 074 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519299
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фальцевая кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 074 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фальцевая фреза АТАКА 151318 предназначена для получения прямоугольной выборки с фальцем, выборки четверти, получения паза по кромке деревянных заготовок. Данный тип фрезы используется также для сплачивания заготовок в четверть, выполнения паза для установки филенок дверей, фрезерования фальцев для картинных рам. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точность обрабатываемой поверхности
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Диаметр подшипника - 12,7 мм
        • Глубина реза - 9,5 мм