Кромочная фальцевая фреза Атака 152318
Арт. Х151943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фальцевая кромочная
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Вид
|концевая
- Кромочная фальцевая фреза АТАКА 152318 предназначена для получения прямоугольной выборки с фальцем, выборки четверти, получения паза по кромке деревянных заготовок. Данный тип фрезы используется также для сплачивания заготовок в четверть, выполнения паза для установки филенок дверей, фрезерования фальцев для картинных рам. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
- Отличается повышенным ресурсом
- Высокая скорость обработки
- Точность обрабатываемой поверхности
- Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
- Диаметр подшипника - 12,7 мм
- Глубина реза - 9,5 мм