Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus

Преимущества

Высокопрочная легированная сталь

Резьбовая посадка М22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой

Стандартная рабочая длина державки подходит для большинства типов работ

Фиксация центрирующего сверла винтом

Износостойкое покрытие защищает от коррозии

Коронки по бетону используются совместно с державками и центрирующими сверлами. Широкий ассортимент оснастки ЗУБР позволяет реализовать самые сложные задачи в работе по бетону, камню и кирпичу. Применение: Предназначена для использования совместно с коронками по бетону с посадкой М22 на перфораторах с зажимом SDS-plus для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.