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Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
176 ₽
Хвостовики
    Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
    Арт. О00000004094
    Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
    Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
      Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
      Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus

      Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus

      176 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004094

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		110
      Все характеристики
      176 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронки по бетону используются совместно с державками и центрирующими сверлами. Широкий ассортимент оснастки ЗУБР позволяет реализовать самые сложные задачи в работе по бетону, камню и кирпичу. Применение: Предназначена для использования совместно с коронками по бетону с посадкой М22 на перфораторах с зажимом SDS-plus для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.

        Преимущества

        • Высокопрочная легированная сталь
        • Резьбовая посадка М22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой
        • Стандартная рабочая длина державки подходит для большинства типов работ
        • Фиксация центрирующего сверла винтом
        • Износостойкое покрытие защищает от коррозии