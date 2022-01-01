Державка для коронок по бетону Зубр "Мастер" 29212 , SDS-Plus
Арт. О00000004094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|110
- Коронки по бетону используются совместно с державками и центрирующими сверлами. Широкий ассортимент оснастки ЗУБР позволяет реализовать самые сложные задачи в работе по бетону, камню и кирпичу. Применение: Предназначена для использования совместно с коронками по бетону с посадкой М22 на перфораторах с зажимом SDS-plus для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.
Преимущества
- Высокопрочная легированная сталь
- Резьбовая посадка М22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой
- Стандартная рабочая длина державки подходит для большинства типов работ
- Фиксация центрирующего сверла винтом
- Износостойкое покрытие защищает от коррозии