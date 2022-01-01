Пики позволяют без значительных усилий работать с различными видами материалов: камнем, гранитом, асфальтом, кирпичом, грунтом. Инструмент незаменим при строительстве дорожного полотна, отделочных работах в зданиях и помещениях, для разрушения конструкций и фундаментов.

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