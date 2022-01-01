Зубило Практика 773-712

Зубило пикообразное 400 мм от компании-производителя ПРАКТИКА предназначается для тяжелых перфораторов профессионального класса. Хвостовик SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патрона. Пять пазов оперативно вставляются, надежно фиксируются, предупреждая возможность выпадения, прокручивания оснастки или потерю ударной энергии. Это улучшает точность и повышает четкость проводимых работ, при этом гарантирует безопасность оператора во время рабочего процесса. Зубило используется для демонтажа бетонных, кирпичных и каменных стен, а также служит для долбления проемов. Особая заточка оснастки X-Tec гарантирует высокоразрушительные работы. Зубило произведено из твердого инструментального сплава, поэтому отличается практичностью и износоустойчивостью. Отличная закалка и оптимально выверенная конструкция изделия поддерживают обязательное выполнение поставленных задач.