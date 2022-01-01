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Зубило Практика 773-712
720 ₽
Пики
    Зубило Практика 773-712
    Арт. О00000024159
    Зубило Практика 773-712
    Зубило Практика 773-712
    Зубило Практика 773-712
      Зубило Практика 773-712
      Зубило Практика 773-712
      Зубило Практика 773-712

      Зубило Практика 773-712

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024159

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило пикообразное 400 мм от компании-производителя ПРАКТИКА предназначается для тяжелых перфораторов профессионального класса. Хвостовик SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патрона. Пять пазов оперативно вставляются, надежно фиксируются, предупреждая возможность выпадения, прокручивания оснастки или потерю ударной энергии. Это улучшает точность и повышает четкость проводимых работ, при этом гарантирует безопасность оператора во время рабочего процесса. Зубило используется для демонтажа бетонных, кирпичных и каменных стен, а также служит для долбления проемов. Особая заточка оснастки X-Tec гарантирует высокоразрушительные работы. Зубило произведено из твердого инструментального сплава, поэтому отличается практичностью и износоустойчивостью. Отличная закалка и оптимально выверенная конструкция изделия поддерживают обязательное выполнение поставленных задач.