Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
Арт. Х150352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Длина, мм
|600
- Пикообразное зубило Bosch 1.618.600.012 подходит для проведения демонтажных работ в стенах из бетона, бетонных плитах и других схожих по плотности и структуре основаниях. Данное изделие изготовлено из высококачественной кованой стали и имеет износостойкую поверхность, что обеспечивает довольно продолжительный срок эффективной службы оснастки.