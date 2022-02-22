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Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
5.0
2
2 220 ₽
Пики
    Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
    Арт. Х150352
    5.0
    2
    Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
    Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
      Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)
      Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)

      Пика Bosch 1.618.600.012 (SDS-Max, 600 мм)

      2 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150352
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		600
      Все характеристики
      2 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пикообразное зубило Bosch 1.618.600.012 подходит для проведения демонтажных работ в стенах из бетона, бетонных плитах и других схожих по плотности и структуре основаниях. Данное изделие изготовлено из высококачественной кованой стали и имеет износостойкую поверхность, что обеспечивает довольно продолжительный срок эффективной службы оснастки.