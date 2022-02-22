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Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
5.0
2
880 ₽
Пики
    Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
    Арт. Х150387
    5.0
    2
    Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
    Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
      Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
      Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)

      Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)

      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		280
      Материал
      		сталь
      Подходящий инструмент
      		для перфоратора
      Все характеристики
      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пикообразное зубило Bosch 1.618.600.023 подходит для проведения демонтажных работ в стенах из бетона, бетонных плитах и других схожих по плотности и структуре основаниях. Данное изделие изготовлено из высококачественной кованой стали и имеет износостойкую поверхность, что обеспечивает довольно продолжительный срок эффективной службы оснастки.