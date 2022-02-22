Пика BOSCH 1.618.600.023 (SDS-Max, 280 мм)
Арт. Х150387
Характеристики
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Производитель
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Длина, мм
|280
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Материал
|сталь
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Подходящий инструмент
|для перфоратора
- Пикообразное зубило Bosch 1.618.600.023 подходит для проведения демонтажных работ в стенах из бетона, бетонных плитах и других схожих по плотности и структуре основаниях. Данное изделие изготовлено из высококачественной кованой стали и имеет износостойкую поверхность, что обеспечивает довольно продолжительный срок эффективной службы оснастки.