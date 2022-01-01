Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону
Арт. О00000024303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковка
|блистер
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Тип сверления
|мокрое
- Алмазные коронки для безударного сверления перфораторами SDS-plus отверстий в бетоне, армированном бетоне и кирпиче под монтажные коробки. Рекомендуемая частота оборотов 600-1200 об/мин. Возможность работы без подачи воды. Охлаждение водой увеличивает ресурс.
Преимущества
- Высокий ресурс
- Возможность прохождения арматуры
- Низкая вибрация
- Отсутствие ударного шума
- Чистые кромки