Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону

Преимущества

Высокий ресурс

Возможность прохождения арматуры

Низкая вибрация

Отсутствие ударного шума

Чистые кромки

Алмазные коронки для безударного сверления перфораторами SDS-plus отверстий в бетоне, армированном бетоне и кирпиче под монтажные коробки. Рекомендуемая частота оборотов 600-1200 об/мин. Возможность работы без подачи воды. Охлаждение водой увеличивает ресурс.