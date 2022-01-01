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Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону
4 105 ₽
Коронки SDS-Plus
    Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону
    Арт. О00000024303
    Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону

      Коронка алмазная Практика "Эксперт" 031-198, по бетону

      4 105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024303

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковка
      		блистер
      Тип сверления
      		мокрое
      Все характеристики
      4 105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазные коронки для безударного сверления перфораторами SDS-plus отверстий в бетоне, армированном бетоне и кирпиче под монтажные коробки. Рекомендуемая частота оборотов 600-1200 об/мин. Возможность работы без подачи воды. Охлаждение водой увеличивает ресурс.

        Преимущества

        • Высокий ресурс
        • Возможность прохождения арматуры
        • Низкая вибрация
        • Отсутствие ударного шума
        • Чистые кромки