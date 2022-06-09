Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)

Преимущества

Алмазная коронка по бетону

Центрирующее сверло

Хвостовик

Клин для удаления сверла из хвостовика

Алмазная коронка Trio Diamond Grand по бетону 68 мм - изготовлена методом серебряной пайки. Диаметр коронки 68 мм, а длина 60 мм. Используется для создания отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе, железобетоне. Хвостовик SDS-plus съёмный. Сверление осуществляется с применением водяного охлаждения в безударном режиме. Центрирующее сверло обеспечивает точность сверления. Коронка применяется совместно с дрелями и перфораторами.