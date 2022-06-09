Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
Арт. Ю00000019060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковка
|коробка
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Тип сверления
|мокрое
- Алмазная коронка Trio Diamond Grand по бетону 68 мм - изготовлена методом серебряной пайки. Диаметр коронки 68 мм, а длина 60 мм. Используется для создания отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе, железобетоне. Хвостовик SDS-plus съёмный. Сверление осуществляется с применением водяного охлаждения в безударном режиме. Центрирующее сверло обеспечивает точность сверления. Коронка применяется совместно с дрелями и перфораторами.
Преимущества
- Алмазная коронка по бетону
- Центрирующее сверло
- Хвостовик
- Клин для удаления сверла из хвостовика