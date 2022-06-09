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Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
4.0
2
Найти аналог
Коронки SDS-Plus
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
    Арт. Ю00000019060
    4.0
    2
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
    Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)
      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)

      Алмазная коронка по бетону TRIO-DIAMOND (68 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019060
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковка
      		коробка
      Тип сверления
      		мокрое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная коронка Trio Diamond Grand по бетону 68 мм - изготовлена методом серебряной пайки. Диаметр коронки 68 мм, а длина 60 мм. Используется для создания отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе, железобетоне. Хвостовик SDS-plus съёмный. Сверление осуществляется с применением водяного охлаждения в безударном режиме. Центрирующее сверло обеспечивает точность сверления. Коронка применяется совместно с дрелями и перфораторами.

        Преимущества

        • Алмазная коронка по бетону
        • Центрирующее сверло
        • Хвостовик
        • Клин для удаления сверла из хвостовика