Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
Арт. О00000024296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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min диаметр, мм
|68
- Ударная твердосплавная коронка ПРАКТИКА 035-172 предназначена для быстрого ударного сверления в кирпиче и неармированном бетоне глухих отверстий под монтажные коробки.
Преимущества
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Система крепления SDS-Plus плотно фиксирует коронку на инструменте
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Рекомендуется использовать исключительно для сухого сверления
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Посадочная резьба хвостовика М22
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