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Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
799 ₽
840 ₽
Коронки SDS-Plus
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Арт. О00000024296
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
    Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм
      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм

      Ударная твердосплавная коронка Практика 035-172, SDS-Plus, 68 мм

      • -41 ₽
      799 ₽
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024296

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      min диаметр, мм
      		68
      Все характеристики
      • -41 ₽
      799 ₽
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная твердосплавная коронка ПРАКТИКА 035-172 предназначена для быстрого ударного сверления в кирпиче и неармированном бетоне глухих отверстий под монтажные коробки.

        Преимущества

        • Система крепления SDS-Plus плотно фиксирует коронку на инструменте

        • Рекомендуется использовать исключительно для сухого сверления

        • Посадочная резьба хвостовика М22