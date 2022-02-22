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Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
4.5
4
610 ₽
770 ₽
Коронки SDS-Plus
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
    Арт. 901636
    4.5
    4
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
    Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)

      Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)

      • -160 ₽
      610 ₽
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 901636
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковка
      		блистер
      Тип сверления
      		сухое
      Все характеристики
      • -160 ₽
      610 ₽
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка в сборе MATRIX 70329 предназначена для сверления бетона и кирпичной кладки с помощью перфоратора с типом крепления SDS-PLUS.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из углеродистой стали, зубья выполнены из сплава ВК8, что обеспечивает долговечность оснастки
        • Спиральная канавка на корпусе способствует лучшему отводу шлама