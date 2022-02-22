Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)
Арт. 901636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковка
|блистер
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Тип сверления
|сухое
- Коронка в сборе MATRIX 70329 предназначена для сверления бетона и кирпичной кладки с помощью перфоратора с типом крепления SDS-PLUS.
Преимущества
- Корпус изготовлен из углеродистой стали, зубья выполнены из сплава ВК8, что обеспечивает долговечность оснастки
- Спиральная канавка на корпусе способствует лучшему отводу шлама