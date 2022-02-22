Коронка Matrix 70329 в сборе (SDS-Plus, 68x22 мм)

Преимущества

Корпус изготовлен из углеродистой стали, зубья выполнены из сплава ВК8, что обеспечивает долговечность оснастки

Спиральная канавка на корпусе способствует лучшему отводу шлама

Коронка в сборе MATRIX 70329 предназначена для сверления бетона и кирпичной кладки с помощью перфоратора с типом крепления SDS-PLUS.