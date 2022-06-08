Коронка по бетону Hardcore (45 мм, в сборе)

Преимущества

Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а так же сократить время работы и трудозатраты

Коронка в сборе Hardcore 110045 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне.