Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронка по бетону WHIRLPOWER 401KH-110 (SDS-Plus, 110 мм)
5.0
2
Найти аналог
Коронки SDS-Plus
    Коронка по бетону WHIRLPOWER 401KH-110 (SDS-Plus, 110 мм)
    Арт. 9016278130
    5.0
    2
    Коронка по бетону WHIRLPOWER 401KH-110 (SDS-Plus, 110 мм)

      Коронка по бетону WHIRLPOWER 401KH-110 (SDS-Plus, 110 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016278130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hardcore
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      max диаметр, мм
      		110
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка в сборе предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне. Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а так же сократить время работы и трудозатраты.

        Преимущества

        • Качество
        • Надежность