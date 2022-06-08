Коронка по бетону Hardcore (40 мм, в сборе)
Арт. О00000003912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|40
- Коронка в сборе Hardcore 110040 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне.
Преимущества
- Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки
- Сокращает время работы и трудозатраты