Электроды применяются для выполнения электросварочных работ методом ручной дуговой сварки. Сварка с электродами отличается простотой и высокой производительностью. Электроды подбираются в зависимости от конкретных задач и требований – вида свариваемой конструкции, толщины металла, марки стали и прочих аспектов.

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