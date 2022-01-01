Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплектующие для сварочного оборудования

Электроды

Найдено: 303 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электроды в городе Ярославль по цене от 35 до 12393 рубля. В наличии более 303 наименований. Электроды можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электроды СЗСМ МР-3С, диаметр 3мм
630 ₽
Электроды СЗСМ МР-3С, диаметр 3мм
Электроды для сварки стали в упаковке СЗСМ МНЧ-2 3мм, ток 70-90 А
8 170 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке СЗСМ МНЧ-2 3мм, ток 70-90 А
Электроды для сварки стали Esab OK 53.70 2.5мм, ток 70-140 А
12 393 ₽
Электроды для сварки стали Esab OK 53.70 2.5мм, ток 70-140 А
Электроды для сварки в упаковке WL-20 3.2мм
332 ₽
Электроды для сварки в упаковке WL-20 3.2мм
Электроды для сварки стали в упаковке WL-20 2.4мм
183 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке WL-20 2.4мм
Электроды СЗСМ УОНИ 13/55, диаметр 2мм
290 ₽
Электроды СЗСМ УОНИ 13/55, диаметр 2мм
Электроды сварочные Esab УОНИИ 13/55, диаметр 4мм, ток 70-140 А
1 410 ₽
Электроды сварочные Esab УОНИИ 13/55, диаметр 4мм, ток 70-140 А
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12, диаметр 3мм
1 250 ₽
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12, диаметр 3мм
Электроды для сварки стали УОНИ 13/55 4мм 5 кг
836 ₽
Электроды для сварки стали УОНИ 13/55 4мм 5 кг
Электроды для сварки в упаковке WP 2.0мм, ток 50–130 А
131 ₽
Электроды для сварки в упаковке WP 2.0мм, ток 50–130 А
Электроды для сварки стали в упаковке Deka WL-20 (1,6 мм)
82 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке Deka WL-20 (1,6 мм)
Электроды для сварки стали МЭЗ УОНИ 13/55
1 500 ₽
Электроды для сварки стали МЭЗ УОНИ 13/55
Электроды для сварки стали Esab OK GoldRox
1 910 ₽
Электроды для сварки стали Esab OK GoldRox
Электроды для сварки в упаковке Тантал УОНИ 13/55, 3 мм, 5 кг
1 000 ₽
Электроды для сварки в упаковке Тантал УОНИ 13/55, 3 мм, 5 кг
Электроды для сварки в упаковке Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг
3 700 ₽
Электроды для сварки в упаковке Kobelco ЛБ-52У 2.6мм 5кг
Электроды сварочные Esab ОК 53.70, диаметр 3.2мм, ток 70-140 А
2 385 ₽
Электроды сварочные Esab ОК 53.70, диаметр 3.2мм, ток 70-140 А
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 2.0мм, ток 70-140 А
1 280 ₽
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 2.0мм, ток 70-140 А
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12, диаметр 1.6мм
490 ₽
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12, диаметр 1.6мм
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 2.5мм, ток 70-140 А
2 491 ₽
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 2.5мм, ток 70-140 А
Электроды сварочные Esab OK 46.00, диаметр 4мм, ток 70-140 А
2 904 ₽
Электроды сварочные Esab OK 46.00, диаметр 4мм, ток 70-140 А
Электроды сварочные СЗСМ МР-3С, диаметр 2 мм
500 ₽
Электроды сварочные СЗСМ МР-3С, диаметр 2 мм
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12, диаметр 2мм, ток 40-70 А
440 ₽
Электроды сварочные СЗСМ ОЗС-12, диаметр 2мм, ток 40-70 А
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 3.0мм, ток 70-140 А
1 150 ₽
Электроды Esab ОК 46.00, диаметр 3.0мм, ток 70-140 А
Электроды для сварки стали в упаковке WC-20 2.4/175
179 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке WC-20 2.4/175
Электроды для сварки стали в упаковке Esab ОЗС-12 3мм, 5кг, ток 70-140 А
2 350 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке Esab ОЗС-12 3мм, 5кг, ток 70-140 А
Электроды для сварки в упаковке СЗСМ ОЗС-12 3 мм, 3 кг
990 ₽
Электроды для сварки в упаковке СЗСМ ОЗС-12 3 мм, 3 кг
Электроды для сварки стали в упаковке Уони 13/55 3мм, ток 60-130 А
600 ₽
Электроды для сварки стали в упаковке Уони 13/55 3мм, ток 60-130 А
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
1 225 ₽
Электроды сварочные Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
Электроды Ресанта МР-3
430 ₽
Электроды Ресанта МР-3
Электроды сварочные Ресанта МР-3
945 ₽
Электроды сварочные Ресанта МР-3
Электроды сварочные Ресанта МР-3
460 ₽
Электроды сварочные Ресанта МР-3
Электроды сварочные МЭЗ УОНИ 13/55, ток 40-60 А
1 170 ₽
Электроды сварочные МЭЗ УОНИ 13/55, ток 40-60 А
Электроды для сварки в упаковке Тантал МР-3C 4мм (5кг)
1 150 ₽
Электроды для сварки в упаковке Тантал МР-3C 4мм (5кг)
Электроды сварочные Тантал 46.00 3мм, ток 50-160 А
1 375 ₽
Электроды сварочные Тантал 46.00 3мм, ток 50-160 А
Электроды СЗСМ МР-3С, ток 60-180 А
240 ₽
Электроды СЗСМ МР-3С, ток 60-180 А
Электроды для сварки СЗСМ ОЗС-12, 1 кг, ток 20-40 А
350 ₽
Электроды для сварки СЗСМ ОЗС-12, 1 кг, ток 20-40 А
Электроды для сварки в упаковке ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab
630 ₽
Электроды для сварки в упаковке ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab
Электроды для сварки стали Тантал АНО-4 4мм
1 650 ₽
Электроды для сварки стали Тантал АНО-4 4мм
Электроды для сварки стали Тантал ОЗС-12 3 мм
1 725 ₽
Электроды для сварки стали Тантал ОЗС-12 3 мм