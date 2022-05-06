Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
Арт. 720560
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
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Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Электроды ESAB УОНИ 4 будут полезны во время сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали прочностью менее 540 МПа, а также арматурной стали классов А240 и А300. При сварке отличаются пластичностью, высокой ударной вязкостью. Электроды УОНИ ESAB купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.
Преимущества сварочных электродов ESAB УОНИ:
- Удобные;
- Качественные;
- Надежные.
Комплектация:
- Электроды;
- Упаковка.