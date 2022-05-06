Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг

Электроды ESAB УОНИ 4 будут полезны во время сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали прочностью менее 540 МПа, а также арматурной стали классов А240 и А300. При сварке отличаются пластичностью, высокой ударной вязкостью. Электроды УОНИ ESAB купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

Преимущества сварочных электродов ESAB УОНИ:

Удобные;

Качественные;

Надежные.

Комплектация: