Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
5.0
2
1 410 ₽
Электроды
    Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
    Арт. 720560
    5.0
    2
    Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
    Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
    Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
      Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
      Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг
      Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг

      Электроды Esab УОНИИ 13/55 4мм, 6 кг

      1 410 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720560
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электроды ESAB УОНИ 4 будут полезны во время сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали прочностью менее 540 МПа, а также арматурной стали классов А240 и А300. При сварке отличаются пластичностью, высокой ударной вязкостью. Электроды УОНИ ESAB купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

        Преимущества сварочных электродов ESAB УОНИ:

        • Удобные;
        • Качественные;
        • Надежные.

        Комплектация:

        • Электроды;
        • Упаковка.