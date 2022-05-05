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Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
5.0
4
1 280 ₽
1 460 ₽
Электроды
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
    Арт. 720330169
    5.0
    4
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
    Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм
      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм

      Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм

      • -180 ₽
      1 280 ₽
      1 460 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720330169
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      • -180 ₽
      1 280 ₽
      1 460 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab ОК 46.00 2.0мм предназначены для сварки методом MMA углеродистых конструкционных и судовых сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов. Электрод широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям.

        Параметры

        • Предел текучести — 400 МПа
        • Предел прочности — 510 МПа
        • Относительное удлинение — 28%
        • Ударная вязкость при 0°C — 70 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -20°C — 35 Дж/см

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.08%
        • Mn: 0.4%
        • Si: 0.3%