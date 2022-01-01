Электроды OK 61.85 4*350 Esab 61853230T0
Арт. 720860342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Марка электрода
|OK 61.85
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Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь
- Электрод рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов, а также других особо ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, AISI 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся при температурах до 400°С, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии.
Преимущества
- Тип покрытия – основное
- Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 3,5…7% (FN 6-12)