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Электроды OK 61.85 4*350 Esab 61853230T0
679 ₽
Электроды
    Электроды OK 61.85 4*350 Esab 61853230T0
    Арт. 720860342
    Электроды OK 61.85 4*350 Esab 61853230T0

      Электроды OK 61.85 4*350 Esab 61853230T0

      679 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720860342

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Марка электрода
      		OK 61.85
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
      679 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрод рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов, а также других особо ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, AISI 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся при температурах до 400°С, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии.

        Преимущества

        • Тип покрытия – основное
        • Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 3,5…7% (FN 6-12)