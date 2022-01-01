Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
Арт. О00000030069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОК 46.00
- Электроды сварочные OK 46.00 (3.0х350 мм; 1 кг) ESAB 4600303WZ0 предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Обладают великолепными сварочно-технологическими характеристиками. Идеально подходят для сварки короткими швами, прихваток и сварки с периодическими обрывами дуги. Слабо чувствительны к ржавчине, грунтовке, цинковым покрытиям и другим загрязнениям поверхности изделий. Легко отделяют шлак и формируют гладкую поверхность наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу.
Преимущества
- Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений
- Легкое отделение шлака
- Получение ровного гладкого валика
- Легкий поджиг (включая повторный)
- Подходят для сварки короткими швами
- Позволяют сваривать тонкие материалы
- Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием