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Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
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Электроды
    Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
    Арт. О00000030069
    Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг

      Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030069

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды сварочные OK 46.00 (3.0х350 мм; 1 кг) ESAB 4600303WZ0 предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Обладают великолепными сварочно-технологическими характеристиками. Идеально подходят для сварки короткими швами, прихваток и сварки с периодическими обрывами дуги. Слабо чувствительны к ржавчине, грунтовке, цинковым покрытиям и другим загрязнениям поверхности изделий. Легко отделяют шлак и формируют гладкую поверхность наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу.

        Преимущества

        • Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений
        • Легкое отделение шлака
        • Получение ровного гладкого валика
        • Легкий поджиг (включая повторный)
        • Подходят для сварки короткими швами
        • Позволяют сваривать тонкие материалы
        • Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием