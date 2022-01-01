Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг

Преимущества

Не требуют специальной очистки поверхности от ржавчины и других загрязнений

Легкое отделение шлака

Получение ровного гладкого валика

Легкий поджиг (включая повторный)

Подходят для сварки короткими швами

Позволяют сваривать тонкие материалы

Применимы для сварки деталей с гальваническим покрытием

Электроды сварочные OK 46.00 (3.0х350 мм; 1 кг) ESAB 4600303WZ0 предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Обладают великолепными сварочно-технологическими характеристиками. Идеально подходят для сварки короткими швами, прихваток и сварки с периодическими обрывами дуги. Слабо чувствительны к ржавчине, грунтовке, цинковым покрытиям и другим загрязнениям поверхности изделий. Легко отделяют шлак и формируют гладкую поверхность наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу.