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Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052
4.3
3
Найти аналог
Электроды
    Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052
    Арт. 72085964
    4.3
    3
    Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052

      Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 72085964
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Марка электрода
      		WL-15
      Свариваемый материал
      		медь, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Покрытие
      		вольфрамовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052 с 1.5% лантана имеет наилучшие свойства из всех вольфрамовых электродов. Он подходит как для постоянного, так и для переменного тока сварки на высоких и малых токах. Это самый “универсальный” электрод, который имеет такую же стабильность дуги, как и у WT электродов и такие же превосходные свойства поджига, как у WC электродов.

        Преимущества

        • Универсальная модель
        • Высокая стойкость
        • Минимальная склонность к прожогам