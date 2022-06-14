Преимущества

Универсальная модель

Высокая стойкость

Минимальная склонность к прожогам

Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052 с 1.5% лантана имеет наилучшие свойства из всех вольфрамовых электродов. Он подходит как для постоянного, так и для переменного тока сварки на высоких и малых токах. Это самый “универсальный” электрод, который имеет такую же стабильность дуги, как и у WT электродов и такие же превосходные свойства поджига, как у WC электродов.