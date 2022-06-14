Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052
Арт. 72085964
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Марка электрода
|WL-15
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Свариваемый материал
|медь, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
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Покрытие
|вольфрамовое
- Вольфрамовый электрод Esab WL-15 2.4*175 мм Gold Plus 0151574052 с 1.5% лантана имеет наилучшие свойства из всех вольфрамовых электродов. Он подходит как для постоянного, так и для переменного тока сварки на высоких и малых токах. Это самый “универсальный” электрод, который имеет такую же стабильность дуги, как и у WT электродов и такие же превосходные свойства поджига, как у WC электродов.
Преимущества
- Универсальная модель
- Высокая стойкость
- Минимальная склонность к прожогам