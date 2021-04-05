Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
Арт. 720559
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
- Электроды Esab УОНИИ 13/55 предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить постоянным током на короткой дуге. Металл шва характеризуется высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.
Параметры
- Предел текучести — 420 МПа
- Предел прочности — 540 МПа
- Относительное удлинение — 22%
- Ударная вязкость при +20°C — 130 Дж/см2
- Ударная вязкость при -40°C — 80 Дж/см2
- Ударная вязкость при -60°C — 50 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.07%
- Mn: 1.35%
- Si: 0.5%
- P: max 0.025%
- S: max 0.025%