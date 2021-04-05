Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг

Электроды Esab УОНИИ 13/55 предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить постоянным током на короткой дуге. Металл шва характеризуется высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Параметры

Предел текучести — 420 МПа

Предел прочности — 540 МПа

Относительное удлинение — 22%

Ударная вязкость при +20°C — 130 Дж/см 2

Ударная вязкость при -40°C — 80 Дж/см 2

Ударная вязкость при -60°C — 50 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла