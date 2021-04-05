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Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
5.0
1
1 125 ₽
Электроды
    Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
    Арт. 720559
    5.0
    1
    Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
    Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
    Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
    Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг

      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг

      1 125 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720559
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      1 125 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab УОНИИ 13/55  предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить постоянным током на короткой дуге. Металл шва характеризуется высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

        Параметры

        • Предел текучести — 420 МПа
        • Предел прочности — 540 МПа
        • Относительное удлинение — 22%
        • Ударная вязкость при +20°C — 130 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -40°C — 80 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -60°C — 50 Дж/см2

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.07%
        • Mn: 1.35%
        • Si: 0.5%
        • P: max 0.025%
        • S: max 0.025%