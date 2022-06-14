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Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
4.7
3
3 185 ₽
Электроды
    Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
    Арт. X11931112
    4.7
    3
    Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
    Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
    Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
    Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
      Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
      Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
      Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг
      Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг

      Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг

      3 185 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11931112
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
      3 185 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Esab ОЗС-12 предназначен для сварки методом MMA низкоуглеродистых и низколегированных сталей с содержанием углерода до 0.25%. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Допускается сварка по окисленным поверхностям и на длинной дуге. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Предел текучести — 290 МПа
        • Предел прочности — 480 МПа
        • Относительное удлинение — 22%
        • Ударная вязкость при +20°C — 110 Дж/см2
        • Ударная вязкость при -20°C — 70 Дж/см2

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.04%
        • Mn: 0.6%
        • Si: 0.2%