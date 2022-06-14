Электроды Esab ОЗС-12 4 мм, 6.5 кг

Электроды Esab ОЗС-12 предназначен для сварки методом MMA низкоуглеродистых и низколегированных сталей с содержанием углерода до 0.25%. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Допускается сварка по окисленным поверхностям и на длинной дуге. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

Параметры

Предел текучести — 290 МПа

Предел прочности — 480 МПа

Относительное удлинение — 22%

Ударная вязкость при +20°C — 110 Дж/см 2

Ударная вязкость при -20°C — 70 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла