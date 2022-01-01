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Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)
Найти аналог
Электроды
    Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)
    Арт. О00000041929
    Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)
    Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)
      Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)
      Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)

      Электроды Тантал ОЗС-12 3 мм (5кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041929

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды ОЗС-12 3 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09084 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка во всех пространственных положениях, постоянным током прямой полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В. Плавящиеся электроды с рутиловым покрытием.

        Преимущества

        • Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, Российским Морским Регистром судоходства, аттестованы НАКС.
        • Наиболее эффективны при сварке тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов.