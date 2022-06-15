Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
5.0
2
945 ₽
1 140 ₽
Электроды
    Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
    Арт. 720330235
    5.0
    2
    Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
    Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
      Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
      Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)

      Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)

      • -195 ₽
      945 ₽
      1 140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720330235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      • -195 ₽
      945 ₽
      1 140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиям ГОСТ.

        Преимущества

        • Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения
        • Позволяют легко формировать шов
        • Низкое разбрызгивание металла
        • Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
        • Простое повторное зажигание
        • Высокая производительность и качество сварки
        • Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
        • Работа с влажной поверхностью
        • Работа с плохо очищенными от загрязнений и окислов поверхностями