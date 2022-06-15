Электроды Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
Арт. 720330235
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Тип
|Э46
|
Марка электрода
|МР-3
- Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиям ГОСТ.
Преимущества
- Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения
- Позволяют легко формировать шов
- Низкое разбрызгивание металла
- Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
- Простое повторное зажигание
- Высокая производительность и качество сварки
- Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
- Работа с влажной поверхностью
- Работа с плохо очищенными от загрязнений и окислов поверхностями