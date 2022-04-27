Электроды СЗСМ ЦЧ-4 3мм предназначены для холодной сварки методом MMA деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна и предварительной наплавки первых одного-двух слоев на изношенные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка и наплавка ведется в нижнем и наклонном положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.8 кг

Твердость наплавленного металла 220 НB

Коэффициент наплавки 10.8 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.25%

Mn: <2.5%

Si: <0.8%

V: 8 -10%

S: <0.04%

P: <0.07%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва