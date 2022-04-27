Электроды СЗСМ ЦЧ-4 3мм
Арт. 7219
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Марка электрода
|ЦЧ-4
|
Свариваемый материал
|чугун
Электроды СЗСМ ЦЧ-4 3мм предназначены для холодной сварки методом MMA деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна и предварительной наплавки первых одного-двух слоев на изношенные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка и наплавка ведется в нижнем и наклонном положениях. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.8 кг
- Твердость наплавленного металла 220 НB
- Коэффициент наплавки 10.8 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.25%
- Mn: <2.5%
- Si: <0.8%
- V: 8 -10%
- S: <0.04%
- P: <0.07%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 80-120 А