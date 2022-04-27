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Электроды СЗСМ МНЧ-2 3мм
5.0
2
8 170 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ МНЧ-2 3мм
    Арт. 720311
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ МНЧ-2 3мм

      Электроды СЗСМ МНЧ-2 3мм

      8 170 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		МНЧ-2
      Свариваемый материал
      		чугун
      Все характеристики
      8 170 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ МНЧ-2 3мм предназначены для холодной сварки, заварки брака литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. Сварку производят короткими валиками длиной 20-30 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими удара молотка. Сварка и наплавка в нижнем, вертикальном и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг
        • Твердость наплавленного металла 120-160 НB
        • Коэффициент наплавки 11 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • Fe: 2.2 - 3.5%
        • Mn: 1.8 - 2.6%
        • Ni: 64 - 68%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 90-110 А
        • Вертикальное: 70-90 А