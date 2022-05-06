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Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие
5.0
4
630 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие
    Арт. 720290
    5.0
    4
    Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие

      Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие

      630 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720290
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      630 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды  МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

        Параметры

        • Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час
        • Коэффициент наплавки, г/Ач 8.5
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.7
        • ГОСТ 9466-75, 9467-75
        • НАКС, РРР, РМРС