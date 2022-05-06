Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие

Электроды МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

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