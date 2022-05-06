Электроды СЗСМ МР-3С 3мм, синие
Арт. 720290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электроды МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги.
Параметры
- Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час
- Коэффициент наплавки, г/Ач 8.5
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.7
- ГОСТ 9466-75, 9467-75
- НАКС, РРР, РМРС