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Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм (пачка 3кг)
5.0
2
1 300 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм (пачка 3кг)
    Арт. 72042
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм (пачка 3кг)

      Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм (пачка 3кг)

      1 300 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72042
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-07Х20Н9
      Марка электрода
      		ОЗЛ-8
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм  предназначены для сварки методом MMA узлов конструкций из сталей марок 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9 и им подобных. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа
        • Относительное удлинение - 30%
        • Ударная вязкость - 100 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 13 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.09%
        • Mn: 1-2%
        • Si: 0.3-1.2%
        • S: <0.02%
        • Ni: 7.5-10%
        • Cr: 18-21.5%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 80-100 А
        • Вертикальное: 70-90 А
        • Потолочное: 70-90 А