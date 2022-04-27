Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм (пачка 3кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа

Относительное удлинение - 30%

Ударная вязкость - 100 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 13 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.09%

Mn: 1-2%

Si: 0.3-1.2%

S: <0.02%

Ni: 7.5-10%

Cr: 18-21.5%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 80-100 А

Вертикальное: 70-90 А

Потолочное: 70-90 А

Электроды СЗСМ ОЗЛ-8 3мм предназначены для сварки методом MMA узлов конструкций из сталей марок 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9 и им подобных. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.