Электроды Тантал УОНИ 13/55, 3 мм, 5 кг
Арт. О00000037793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды Тантал УОНИ 13/55, 3 мм, 5 кг - плавящиеся электроды с основным покрытием. Предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, на постоянном токе обратной полярности.
Преимущества
- Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода
- Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, аттестованы НАКС
- Сварку производят короткой дугой по очищенным кромкам
- Допустимое содержание влаги в покрытии не более 0.3%
- Повторная прокалка при t= 350 - 380ºС - 1 час
- Производительность: 1.4 кг/ч
- Коэффициент наплавки: 9.5 г/Ач
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг