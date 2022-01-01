Преимущества

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, аттестованы НАКС

Сварку производят короткой дугой по очищенным кромкам

Допустимое содержание влаги в покрытии не более 0.3%

Повторная прокалка при t= 350 - 380ºС - 1 час

Производительность: 1.4 кг/ч

Коэффициент наплавки: 9.5 г/Ач

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг

Электроды Тантал УОНИ 13/55, 3 мм, 5 кг - плавящиеся электроды с основным покрытием. Предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, на постоянном токе обратной полярности.