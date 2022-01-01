Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)

Преимущества

Позволяют производить сварку по окисленной поверхности.

Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.

Электроды 46.00 4 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09091 предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва. Электроды с рутил-целлюлозным покрытием.