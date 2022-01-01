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Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)
1 725 ₽
Электроды
    Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)
    Арт. О00000041926
    Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)
    Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)
      Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)
      Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)

      Электроды Тантал 46.00 4мм (5кг)

      1 725 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041926

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      1 725 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды 46.00 4 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09091 предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва. Электроды с рутил-целлюлозным покрытием.

        Преимущества

        • Позволяют производить сварку по окисленной поверхности.
        • Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.