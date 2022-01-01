Электроды Тантал ОЗС-12 4 мм (5кг)

Преимущества

Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, Российским Морским Регистром судоходства, аттестованы НАКС.

Наиболее эффективны при сварке тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов.

Электроды ОЗС-12 4 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09085 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка во всех пространственных положениях, постоянным током прямой полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В. Плавящиеся электроды с рутиловым покрытием.