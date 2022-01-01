Электроды Тантал ОЗС-12 4 мм (5кг)
Арт. О00000041930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды ОЗС-12 4 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09085 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка во всех пространственных положениях, постоянным током прямой полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В. Плавящиеся электроды с рутиловым покрытием.
Преимущества
- Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, Российским Морским Регистром судоходства, аттестованы НАКС.
- Наиболее эффективны при сварке тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов.