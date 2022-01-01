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Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг
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Электроды
    Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг
    Арт. О00000037797
    Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг

      Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000037797

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг - предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва.

        Преимущества

        • Позволяет производить сварку по окисленной поверхности
        • Рекомендуются для сварки в сложных монтажных условиях
        • Допустимое содержание влаги в покрытии 0.8 - 1.2%
        • Повторная прокалка при t=80-90ºС - 1час
        • Коэффициент наплавки: 8.0 г/Ач
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг