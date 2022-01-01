Преимущества

Позволяет производить сварку по окисленной поверхности

Рекомендуются для сварки в сложных монтажных условиях

Допустимое содержание влаги в покрытии 0.8 - 1.2%

Повторная прокалка при t=80-90ºС - 1час

Коэффициент наплавки: 8.0 г/Ач

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг

Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг - предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва.