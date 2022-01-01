Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг
Арт. О00000037797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
- Электроды Тантал 46.00, 3 мм, 1кг - предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва.
Преимущества
- Позволяет производить сварку по окисленной поверхности
- Рекомендуются для сварки в сложных монтажных условиях
- Допустимое содержание влаги в покрытии 0.8 - 1.2%
- Повторная прокалка при t=80-90ºС - 1час
- Коэффициент наплавки: 8.0 г/Ач
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг