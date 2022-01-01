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Электроды Тантал УОНИ 13/55, 4 мм, 5 кг
1 100 ₽
Электроды
    Электроды Тантал УОНИ 13/55, 4 мм, 5 кг
    Арт. О00000037795
    Электроды Тантал УОНИ 13/55, 4 мм, 5 кг

      Электроды Тантал УОНИ 13/55, 4 мм, 5 кг

      1 100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037795

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Тантал УОНИ 13/55, 4 мм, 5 кг, с основным покрытием - предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением до 490 МПа, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, на постоянном токе обратной полярности.

        Преимущества

        • Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода
        • Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, аттестованы НАКС
        • Сварку производят короткой дугой по очищенным кромкам
        • Допустимое содержание влаги в покрытии не более 0.3%
        • Повторная прокалка при t= 350 - 380ºС - 1 час
        • Производительность: 1.4 кг/ч
        • Коэффициент наплавки: 9.5 г/Ач
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1.7 кг