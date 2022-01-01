Сопло – это важная деталь, использующаяся вместе с горелкой, которая контролирует направление и формирование струи газа, жидкостей, плазмы. При выборе важно учитывать вид агрегата, для которого выбирается сопло. Толщина и геометрия сопла подбирается также в зависимости от интенсивности нагрузки.

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