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Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
5.0
2
160 ₽
Сопла
    Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
    Арт. X131105213
    5.0
    2
    Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
    Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
      Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
      Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15

      Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 - для полуавтоматической горелки MS 15 и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.

        Преимущества

        • Сопло сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата
        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны