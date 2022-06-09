Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15

Преимущества

Сопло сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата

Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации

Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны



Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 - для полуавтоматической горелки MS 15 и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.