Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 для горелки MS 15
Арт. X131105213
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное (16.0 мм) ICS0064 Сварог 00000087404 - для полуавтоматической горелки MS 15 и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.
Преимущества
- Сопло сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны