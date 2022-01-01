Токопроводящий медный наконечник изолированно проводится к сварочной горелке и при эксплуатации обеспечивает высокое качество шва. В отличие от цанги, применяемой для аргонодуговой сварки, токосъемник используется для полуавтоматической, в среде защитного газа. Может иметь разный разъем для проволоки.

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