Сварочная проволока применяется для всех видов сварки. Изготавливается в катушках с указанием длины и диаметра. Преимуществом ее использования является высокое качество сварочных швов. Служит основой для гибких электродов. Обеспечивает максимальную герметичность соединения.

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