Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011
795 ₽
Подающие ролики
    Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011
    Арт. X131101279
    Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011

      Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011

      795 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131101279

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Проволока
      		стальная
      Диаметр проволоки, мм
      		0.8, 1
      Все характеристики
      795 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ролик подающий Сварог 00000086011 - cменный элемент подающего механизма сварочного аппарата. Ролики подающие подбираются в зависимости от вида сварочной проволоки и её диаметра. Данный ролик предназначен для работы со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0 мм.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Наружный диаметр - 35 мм
        • Внутренний диаметр - 25 мм
        • Ширина - 8 мм