Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011

Преимущества

Надежность и долговечность

Наружный диаметр - 35 мм



Внутренний диаметр - 25 мм

Ширина - 8 мм

Ролик подающий Сварог 00000086011 - cменный элемент подающего механизма сварочного аппарата. Ролики подающие подбираются в зависимости от вида сварочной проволоки и её диаметра. Данный ролик предназначен для работы со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0 мм.