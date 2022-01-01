Ролик подающий (0.8-1.0 мм; 35-25 мм; сталь) Сварог 00000086011
Арт. X131101279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Проволока
|стальная
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Диаметр проволоки, мм
|0.8, 1
- Ролик подающий Сварог 00000086011 - cменный элемент подающего механизма сварочного аппарата. Ролики подающие подбираются в зависимости от вида сварочной проволоки и её диаметра. Данный ролик предназначен для работы со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0 мм.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Наружный диаметр - 35 мм
- Внутренний диаметр - 25 мм
- Ширина - 8 мм