Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011031, 1.2 мм, кассета 15 кг
4.5
2
4 950 ₽
Сварочная проволока
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011031, 1.2 мм, кассета 15 кг
    Арт. 720346
    4.5
    2
    Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011031, 1.2 мм, кассета 15 кг

      Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011031, 1.2 мм, кассета 15 кг

      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720346
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Askaynak
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока AS SG2 WNA ASKAYNAK СВ000011031 предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Минимальное разбрызгивание
        • Еврокатушка К-300