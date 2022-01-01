электросварки конструкционной и судостроительной стали, д

уговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2), р

аботы с тонким листовым металлом, т

орцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.

Преимущества

Отличается высоким качеством сварочного соединения

Обладает высокой стойкостью к коррозии



Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг) - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для