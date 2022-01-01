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Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг)
5 400 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг)
    Арт. О00000040658
    Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг)

      Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг)

      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040658

      Характеристики

      Производитель
      		SvarCity
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная проволока ER70S-6 SvarCity SC-00000321 омедненная (0.8 мм, 15 кг) - востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Омедненная проволока ER70S-6 применяется для электросварки конструкционной и судостроительной стали, дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2), работы с тонким листовым металлом, торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест.

        Преимущества

        • Отличается высоким качеством сварочного соединения
        • Обладает высокой стойкостью к коррозии