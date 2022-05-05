Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011029, 0.8 мм, 15 кг

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Для полуавтоматической дуговой сварки в среде защитного газа широко применяется при сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей



Проволока AS SG2 WNA ASKAYNAK СВ000011029 предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.