Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011029, 0.8 мм, 15 кг
Арт. 720344
Проволока сварочная омедненная AS SG2 WNA (аналог СВ-08Г2С-О) Askaynak СВ000011029, 0.8 мм, 15 кг
Арт. 720344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Проволока AS SG2 WNA ASKAYNAK СВ000011029 предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде 80% Ar/20% CO2 и 100% CO2. Преимуществом данной проволоки является низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью. Тип упаковки — кассета.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов
- Для полуавтоматической дуговой сварки в среде защитного газа широко применяется при сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей