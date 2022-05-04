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Проволока сварочная омедненная OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг
4.5
2
7 020 ₽
Сварочная проволока
    Проволока сварочная омедненная OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг
    Арт. 720701
    4.5
    2
    Проволока сварочная омедненная OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг

      Проволока сварочная омедненная OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг

      7 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720701
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      7 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная сварочная омедненная проволока OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг - предназначена для полуавтоматической сварки конструкций из нелегированных и низколегированных сталей, предел текучести которых достигает 420 МПа. Проволока ESAB OK Autrod 12.51 является аналогом омеднённой проволоки СВ-08Г2С. Применяется в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях.

        Преимущества

        • Рядная намотка на катушках с равномерным круглым диаметром проволоки обеспечивает плотный контакт между медным токопроводящим наконечником и проволокой, благодаря чему достигается устойчивое горение дуги и продлевается срок эксплуатации полуавтоматов
        • Низкое содержание вредных примесей
        • Стабильное горение проволоки
        • Высокие показатели в условиях пониженных температур
        • Минимальное разбрызгивание
        • Качественный наплав металла