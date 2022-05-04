Проволока сварочная омедненная OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг
Арт. 720701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Универсальная сварочная омедненная проволока OK Autrod 12.51 Esab 125112671H, 1.2 мм, 18 кг - предназначена для полуавтоматической сварки конструкций из нелегированных и низколегированных сталей, предел текучести которых достигает 420 МПа. Проволока ESAB OK Autrod 12.51 является аналогом омеднённой проволоки СВ-08Г2С. Применяется в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях.
Преимущества
- Рядная намотка на катушках с равномерным круглым диаметром проволоки обеспечивает плотный контакт между медным токопроводящим наконечником и проволокой, благодаря чему достигается устойчивое горение дуги и продлевается срок эксплуатации полуавтоматов
- Низкое содержание вредных примесей
- Стабильное горение проволоки
- Высокие показатели в условиях пониженных температур
- Минимальное разбрызгивание
- Качественный наплав металла