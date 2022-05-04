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Сварочная проволока Esab 1.0мм (5кг) OK Autrod 12.51
5.0
2
4 950 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Esab 1.0мм (5кг) OK Autrod 12.51
    Арт. 77777X72068
    5.0
    2
    Сварочная проволока Esab 1.0мм (5кг) OK Autrod 12.51

      Сварочная проволока Esab 1.0мм (5кг) OK Autrod 12.51

      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X72068
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      4 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная омедненная сварочная проволока OK Autrod 12.51 ESAB  диаметром 1 мм предназначена для полуавтоматической сварки конструкций из нелегированных и низколегированных сталей, предел текучести которых достигает 420 МПа. Проволока ESAB OK Autrod 12.51 является аналогом омеднённой проволоки СВ-08Г2С. Применяется в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях.

        Преимущества

        • Рядная намотка на катушках с равномерным круглым диаметром проволоки обеспечивает плотный контакт между медным токопроводящим наконечником и проволокой, благодаря чему достигается устойчивое горение дуги и продлевается срок эксплуатации полуавтоматов
        • Низкое содержание вредных примесей
        • Стабильное горение проволоки
        • Высокие показатели в условиях пониженных температур
        • Минимальное разбрызгивание
        • Качественный наплав металла