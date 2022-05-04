Сварочная проволока Esab 1.0мм (5кг) OK Autrod 12.51

Преимущества

Рядная намотка на катушках с равномерным круглым диаметром проволоки обеспечивает плотный контакт между медным токопроводящим наконечником и проволокой, благодаря чему достигается устойчивое горение дуги и продлевается срок эксплуатации полуавтоматов

Низкое содержание вредных примесей

Стабильное горение проволоки

Высокие показатели в условиях пониженных температур

Минимальное разбрызгивание

Качественный наплав металла

Универсальная омедненная сварочная проволока OK Autrod 12.51 ESAB диаметром 1 мм предназначена для полуавтоматической сварки конструкций из нелегированных и низколегированных сталей, предел текучести которых достигает 420 МПа. Проволока ESAB OK Autrod 12.51 является аналогом омеднённой проволоки СВ-08Г2С. Применяется в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях.